Hanoi (VNA) - Les pertes économiques causées par les catastrophes naturelles au Vietnam cette année jusqu’au 27 septembre se sont élevées à 5.000 milliards de dongs (plus de 215 millions de dollars), a-t-on appris d’une réunion tenue jeudi 8 octobre dans la province centrale de Quang Binh.

Plus de 400 maisons à Quang Binh sont inondées. Photo d’illustration : VNA

Les chiffres communiquées à la réunion, organisée en réponse à la Journée internationale de la prévention des catastrophes, ont également fait état de 98 morts et disparus à cause des catastrophes naturelles au cours de cette période.Depuis janvier, le Vietnam a été frappé par 248 orages, tourbillons et pluies torrentielles; cinq tempêtes tropicales; 13 crues subites et 68 tremblements de terre; les graves intrusions salines et l’érosion le long des berges des rivières et des digues marines dans le delta du Mékong.S’adressant à la réunion, le vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge du Vietnam (VRC) Nguyên Hai Anh a déclaré que la VRC considérait toujours la réponse aux catastrophes naturelles comme l’une de ses principales missions stratégiques et qu’elle a consacré la plupart de ses ressources à ce travail.Selon le responsable, la VRC a promu des campagnes de communication pour sensibiliser ses antennes et le public sur la façon de prévenir et de répondre aux catastrophes naturelles. Elle a égamement participé aux travaux d’évacuation, de recherche et de sauvetage et à la fourniture d’aide en période d’intempéries.La VRC a distribué des aides de plus de 118 milliards de dongs aux sinistrés en 2019 et de 136 milliards de dongs depuis le début de cette année. – VNA