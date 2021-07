Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Les pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles au premier semestre sont estimées à 508 milliards de dongs (22,14 millions de dollars), selon l’Office général des statistiques (GSO).

Les catastrophes ont fait 34 morts et disparus, outre 51 blessés. Environ 6.600 bovins et volailles ont été tués ; 47.500 ha de riziculture et 12.400 ha de cultures maraîchères endommagés. Près de 8.000 maisons se sont effondrées, emportées ou inondées.

Selon l’Autorité de gestion des catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en 2020, le Vietnam a été frappé par 14 typhons, une dépression tropicale, 120 crues et glissements de terrain, 90 tremblements de terre et d'autres types de catastrophes naturelles, causant 357 décès et des pertes économiques de 39,96 billions de dongs (1,73 milliard de dollars).

En 2021, selon des prévisions, sept typhons devraient frapper le Vietnam.-VNA