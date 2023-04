Hanoï, 21 avril (VNA) - Les catastrophes naturelles ont causé des pertes économiques d'une valeur de près de 19.500 milliards de dongs (environ 830 millions de dollars) en 2022, soit 3,4 fois plus que les pertes enregistrées en 2021.



En outre, 175 personnes ont été tuées ou portées disparues lors de catastrophes naturelles l'année dernière, a-t-on rapporté lors de la conférence du comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, qui s'est tenue dans un format hybride avec la participation des 63 provinces et des villes gérées au niveau central.

Lors de la conférence. Photo : VNA

Depuis le début de cette année, sept personnes sont mortes ou ont disparu lors de catastrophes naturelles, tandis que les pertes économiques se sont élevées à près de 25 milliards de dongs. Plus récemment, une vague de chaleur a fait grimper la température à un niveau record dans la province septentrionale de Hoa Binh fin mars.Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, qui dirige le comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et le Comité national pour la réponse aux catastrophes naturelles et la recherche et le sauvetage, a exhorté les ministères, les agences et les administrations locales à changer l'état d'esprit de la réponse passive à la prévention proactive des catastrophes naturelles. Il a également exigé d'investir davantage dans les travaux de prévision.En outre, les tâches de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles devraient être intégrées dans les plans de développement socio-économique, a déclaré le vice-Premier ministre.Le directeur de l'Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, Tran Hong Thai, a déclaré que le secteur s'efforçait d'appliquer de nouvelles technologies et de nouveaux outils dans les travaux de prévision et d'accélérer la rédaction de cartes des risques de catastrophes naturelles.Le secteur utilisera également des moyens de communication modernes tels que les applications de téléphonie mobile et les médias sociaux pour la prévision et l'avertissement des catastrophes naturelles afin d'atteindre rapidement les utilisateurs. - VNA