Hanoi (VNA) - Les membres du personnel vietnamien de l’hôpital de campagne de niveau2 n°3 au Soudan du Sud ont récemment érigé un arbre "Nêu" (arbre de Nouvel An) pour lancer la célébration traditionnelle du Nouvel An lunaire (Têt).

L’arbre "Nêu" érigé par les Casques bleus vietnamiens au Soudan du Sud. Photo : qdnd.vn

La tradition vietnamienne veut que cette fameuse perche en bambou, de 5 à 6 m de long, à laquelle on va fixer des objets apportant du bonheur à son extrémité, soit fixée devant les maisons la veille du Têt pour conjurer les âmes maléfiques et les démons.

Chez les Vietnamiens, la perche rituelle du Têt symbolise le pont reliant le ciel et la terre. Elle délimite les frontières entre le monde des êtres vivants et celui des démons Elle les tient à distance et les empêche de franchir la limite. Elle annonce aussi l’arrivé du printemps et du Têt.

Ce rituel est accompli du dernier jour de l’année au septième jour du Nouvel An lunaire. Bien que la coutume se perde dans les grandes villes, elle perdure à la campagne.

Les Casques bleus vietnamiens au Soudan du Sud ont utilisé un poteau d’antenne mis au rebut pour fabriquer cette perche rituelle de 10 mètres et l’ont décorée avec des bandes colorées et des ornements recyclés à partir de nylon. Un drapeau national a été placé au sommet avec un carillon éolien en bambou accroché en dessous.

L’arbre "Nêu" peut être vu de loin, capturant l’attention des populations locales, du personnel de l’ONU à la mission, des patients et des visiteurs. – VNA