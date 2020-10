Hanoi (VNA) - Conformément à la politique de mise en œuvre des doubles objectifs du gouvernement vietnamien, la partie japonaise s'est concentrée sur le soutien au Vietnam dans les projets d'investissement public, dont le développement des infrastructures qui est essentiel.

Le gouvernement et les entreprises japonaises continueraient à soutenir le développement du Vietnam. Photo: CafeF

L'infrastructure est un domaine clé des 12 documents de coopération économique Vietnam-Japon signés à l'occasion de la visite officielle au Vietnam les 19 et 20 octobre du Premier ministre japonais Suga Yoshihide. La partie japonaise a affirmé que le gouvernement et les entreprises japonaises continueraient à soutenir le développement du Vietnam, via des projets importants tels que l'amélioration de la qualité de l'eau et des chemins de fer urbains à Ho Chi Minh-Ville.Pour le projet de chemin de fer urbain, quelques jours avant la visite au Vietnam du Premier ministre Suga, la mégapole du Sud a officiellement reçu la première rame (fabriquée au Japon) de la ligne de métro 1 (Ben Thanh - Suoi Tien). Le projet, d’une longueur de 19,7 km, a été approuvé par le Comité populaire municipal en 2007, avec un investissement total de 17.400 milliards de dongs.Ensuite, sur la base des commentaires des ministères et des secteurs, l'Assemblée nationale a permis à la ville d'approuver un nouvel investissement total de 43.600 milliards de dongs.La ligne de métro 3A (Ben Thanh - Tan Kien) a une longueur de près de 20 km, comprenant 18 stations traversant 8 arrondissements et districts. Selon les recherches menées par la JICA, le projet propose de diviser les investissements en 2 phases. L'investissement total est de 2,82 milliards de dollars.M. Shimizu Akira, représentant principal de la JICA au Vietnam, a affirmé que conformément aux instructions du gouvernement vietnamien de ne pas retarder les travaux publics, malgré l'impact négatif du Covid-19, la JICA continue de mettre en œuvre des projets de construction financés par l'ODA, de maintenir les emplois pour les ingénieurs vietnamiens, contribuant à la reprise économique.Le fait que les communautés vulnérables dans la société soient davantage affectées par la Covid-19 est l'une des motivations de la JICA de promouvoir des projets visant à réduire les écarts de richesse, grâce au développement d’infrastructures non seulement dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones rurales.Par exemple, le projet de crédit pour le secteur des communications et transports soutenu par le Japon a achevé la rénovation ou la reconstruction de 98 ponts fragiles sur de nombreuses routes nationales (en juillet 2020). Cela a contribué à créer des conditions favorables au trafic routier et ainsi à améliorer considérablement la vie des populations locales.Un autre projet d'infrastructure qui a un grand impact social est le projet de système de traitement des eaux usées de Yen Xa, à Hanoï, qui utilise des APD japonaises. La JICA a déclaré que plus récemment, le plus gros paquet de ce projet - construction d'une zone de traitement des eaux usées- a officiellement démarré.Une fois le projet mis en service, les eaux usées domestiques seront traitées avant d'être rejetées dans les rivières To Lich et Lu, contribuant ainsi à atténuer la pollution dans ces deux bassins fluviaux, à améliorer le cadre de vie des riverains."Ces projets publics sont en accord avec la liste des priorités du plan de développement socio-économique du Vietnam. La JICA continuera de coopérer avec le gouvernement vietnamien pour mettre en œuvre de nouveaux projets qui apportent une plus grande efficacité de développement", a affirmé un représentant en chef de la JICA au Vietnam.- CPV/VNA