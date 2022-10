Hanoi (VNA) - Les candidates au concours Miss Sea Island Vietnam 2022 ont participé à des activités de protection de l'environnement sur l'île de Co To, dans la province septentrionale de Quang Ninh, avec le message "Pour une île de Co To sans déchets plastiques".

Photo : journal Thanh Nien

En collaboration avec les organisateurs, les participantes ont planté quelque 50 Araucarias autour d'un temple vénérant le président Ho Chi Minh.

Il s'agissait d'une activité concrète visant à protéger et à valoriser l'image d'une île pleine de beauté et de potentiels.

Elle contribuera également à sensibiliser à l'importance de protéger l'environnement, en particulier les effets négatifs des déchets plastiques.

Les autorités de Co To espèrent que ce type d'activité contribuera à accroître la sensibilisation à la protection de l'environnement et à changer l'habitude des gens d'utiliser des objets en plastique.

Pour faire de Co Pour devenir une île sans déchets plastiques, les autorités locales et les habitants ont mené de nombreux programmes ces derniers temps, tels que "Dimanche vert" et "Nettoyons".- VNA