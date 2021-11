Hanoi (VNA) – Les exportations de bobines d’acier finie du groupe Hoa Phat ont fortement augmenté en octobre 2021 pour atteindre 147.000 tonnes, soit 2,4 fois plus qu’à la même période de l’an dernier et le plus haut niveau jamais enregistré.

Acier de construction de Hoa Phat. Photo: Haiquanonline



En octobre, le groupe Hoa Phat a vendu 968.000 tonnes d’acier de toutes sortes, en hausse de 64% en un an dont 467.000 tonnes d’acier de construction



L’application depuis septembre par le gouvernement de la stratégie anti-épidémique dans le sens d’une adaptation flexible a créé les conditions pour que la production et les activités commerciales reviennent à un nouvel état normal, que les décaissements des projets d’investissement public soient accélérés. Ceci à permis à Hoa Phat d’afficher des ventes bien meilleures qu’au 3e trimestre 2021.



Ainsi, en octobre 2021, le volume d’exportation de bobine d’acier finie du groupe a fortement augmenté pour atteindre 147.000 tonnes, soit 2,4 fois plus qu’à la même période de l’an dernier et le plus haut niveau jamais enregistré.

Les principaux marchés d’exportation comprennent le Canada, le Japon, la République de Corée, la Chine, le Cambodge,...



Sur les 10 premiers mois en 2021, le groupe Hoa Phat a vendu 7,3 millions de tonnes de produits sidérurgiques, en hausse de 38 % en un an.

L’acier de construction a atteint 3,2 millions de tonnes; la bobine laminée à chaud, plus de 2,1 millions de tonnes; la tôle d’acier Hoa Phat, 318.000 tonnes, soit 2,5 fois plus qu’à la même période de l’an dernier, principalement grâce au volume élevé des exportations. – CPV/VNA