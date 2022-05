Paris (VNA) – Les anciens étudiants vietnamiens de l’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire (INSA Blois) bénéficiaires de la bourse Rencontres du Vietnam - Vallet (RVN-Vallet) se sont rencontrés jeudi 26 mai à Blois, en France dans le cadre des conférences des Rencontres de Blois.

Le professeur Trân Thanh Vân lors de la rencontre à Blois, le 26 mai. Photo : VNA



L’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a salué les contributions du professeur Trân Thanh Vân et de son épouse, la professeure Kim Ngoc, à la création et au fonctionnement du Fonds de bourses d’études RVN-Vallet, qui a contribué à créer des opportunités permettant à de nombreux étudiants défavorisés mais brillants vietnamiens d’avancer sur le chemin de la connaissance et de la science.

Il a exprimé son espoir que le Fonds de bourses d’études et l’organisation RVN offriront davantage d’opportunités aux étudiants vietnamiens de mettre en valeur leur talent et de contribuer au développement national, notamment en termes de science et de technologie.

Parlant de leur processus d’apprentissage et de travail en France, les bénéficiaires des bourses RVN-Vallet ont exprimé leur gratitude au professeur Trân Thanh Vân, à son collègue français, le professeur Odon Vallet, et à l’organisation RVN pour leur soutien.

En 1993, le professeur Trân Thanh Vân et son épouse sont retournés au Vietnam pour organiser le premier programme RVN, qui a attiré des centaines de physiciens célèbres du monde entier. Un an plus tard, le Fonds de bourses d’études RVN a été créé à leur initiative dans le but d’encourager et d’aider les jeunes talents qui sont des étudiants exceptionnels du Vietnam, en particulier ceux qui sont défavorisés ou issus de minorités ethniques ou de régions reculées.

Lors d’une cérémonie de remise de bourses en 2000, le professeur d’histoire et de religion à Sorbonne Université, Odon Vallet, a exprimé son souhait de se joindre au professeur Trân Thanh Vân pour contribuer à ce fonds de bourses. Touché par ce geste, le professeur Trân Thanh Vân a décidé de rebaptiser le fonds RVN-Vallet.

Depuis plus de 20 ans, RVN-Vallet est le plus grand fonds de bourses d’études non gouvernemental et aussi celui qui opère depuis la plus longue période au Vietnam. Jusqu’à présent, il a remis près de 40.000 bourses d’une valeur de plus de 350 milliards de dôngs (15 millions de dollars) à des étudiants et jeunes chercheurs du Vietnam. - VNA