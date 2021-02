Hanoï (VNA) - À la fin de l'année lunaire, les marchés flottants sont bondés et fort animés en vue des vacances du Têt. Une escapade sur le fleuve est bien appréciée en ce moment.

Le marché flottant de Cái Rang dans la ville de Cân Tho à la fin de l’année lunaire. Photo: CVN/VNA

Avec plus de 54.000 km de fleuves et de canaux, la région du Sud-Ouest propose des paysages singuliers et une culture fluviale unique au Vietnam. Les marchés flottants qui accompagnent la vie des habitants depuis plusieurs centaines d’années illustrent parfaitement cette originalité locale.



Des embarcations remplies de fruits



Ramboutans, mangues, pastèques, pamplemousses et légumes frais, ou encore d’autres richesses de la région que sont les poissons, tortues, serpents, crabes, crevettes…, les embarcations sont chargées de produits de la nature.



Aux marchés flottants, on trouve aussi des petites embarcations proposant toutes sortes de services de restauration, de coiffure…répondant à tous les besoins de la vie quotidienne.



La plupart des vendeurs sont des agriculteurs qui vendent leurs récoltes, ils sont honnêtes, amicaux et travailleurs. Il n’y a pas d’intermédiaire cherchant à gonfler les tarifs, les acheteurs venant directement en barque pour chercher la marchandise désirée. Les marchandages s’opèrent rapidement car tout le monde se connaît bien. Cette ambiance spéciale et bon enfant attise fortement la curiosité des touristes. Quelle expérience que de s'asseoir confortablement sur l’une de ces embarcations pour déguster des plats délicieux tout en admirant le ballet tout en mouvement des barques qui s’opère autour de nous.



Le marché flottant du Têt se prépare généralement à partir de minuit. À 03h00 du matin, le spectacle bat son plein et le bruit des embarcations à moteur, le bruit des acheteurs et des vendeurs sont si dérangeants que les visiteurs ne peuvent plus dormir et doivent se lever pour assister au spectacle.



À partir du mois de décembre lunaire, les fleurs font progressivement leur apparition sur une partie du fleuve. Les couleurs vives des abricotiers, des chrysanthèmes et des soucis attirent massivement les acheteurs.



De 300 à 500 visiteurs par jour



Ce type de marché flottant attire beaucoup de touristes. Selon les statistiques, uniquement au marché flottant de Cai Rang, il y a environ 300 à 500 visiteurs par jour et ce chiffre double les jours précédant le Têt.

Les marchés flottans sont très appréciés des touristes. Photo: CVN/VNA

Sur le marché flottant, les visiteurs ont l'occasion d’échanger avec les jardiniers de leurs expériences en matière de culture d'arbres fruitiers. Parfois, les jardiniers présentent également aux invités de délicieux fruits et autres produits en cadeau ou à des prix très bas.



Le marché flottant conserve toujours le même aspect, avec ses caractéristiques commerciales typiques d’une vie liée au fleuve à la fois intime et simple mais aussi imprégnée de culture locale et riche en inspiration pour les écrivains et artistes. Ces derniers produisent d’ailleurs de nombreuses œuvres poétiques, musicales ou picturales inspirées des marchés flottants.



Les touristes qui ont visité un marché flottant, ne serait-ce qu’une seule fois, sont marqués à jamais par la vie du fleuve. -CVN/VNA