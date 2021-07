Hanoi (VNA) - Les banques vietnamiennes continuent à attirer les investisseurs étrangers grâce à l’économie du pays et à sa forte résilience aux difficultés et défis sans précédent causés par la pandémie de Covid-19.

Chez SHB. Photo: VNA



Avec Fitch Ratings faisant passer la perspective globale du Vietnam de «stable» à «positive», plusieurs banques vietnamiennes ont également été notées positives par l’agence de notation internationale. La notation a confirmé la force des banques vietnamiennes à s’adapter et à maintenir la stabilité même en période difficile.

Malgré les difficultés causées par la pandémie, le Vietnam est toujours considéré comme un point lumineux dans l’économie mondiale. Selon une analyse récente, la Banque asiatique de développement (BAD) a estimé que l’économie vietnamienne connaîtrait une forte croissance cette année de 6,7% et 7% en 2022 malgré la résurgence du Covid-19.

De nombreuses banques vietnamiennes sont également devenues plus actives dans la recherche de partenaires étrangers dans le but de réaliser leurs objectifs et stratégies.

VPBank a signé en avril un accord pour vendre une participation de 49% dans FE Credit à Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) du Japon dans une opération qui valorise le prêteur non bancaire à 2,8 milliards de dollars.

Grâce à cette transaction, FE Credit devrait bénéficier d’un soutien en termes de ressources en capital, de capacité de gestion et d’expérience dans le secteur du crédit à la consommation en Asie de SMBC Group, en particulier SMBCCF - une société leader de crédit à la consommation sur le marché japonais.

Dans le même temps, cette transaction ajoutera une grande quantité de capital à VPBank, contribuant à améliorer le potentiel financier de la banque pour saisir de nouvelles opportunités d’investissement sur le marché.

Chez SHB, pour trouver et sélectionner des investisseurs étrangers capables de soutenir et d’apporter les meilleurs avantages à la banque ainsi qu’à ses actionnaires et clients, l’assemblée générale des actionnaires de SHB a récemment approuvé la fixation du taux de propriété étrangère de 10% pour trouver et sélectionner des partenaires stratégiques. Elle a également approuvé que le ratio de propriété des investisseurs stratégiques étrangers à la banque ne doit pas dépasser 20% du capital social.

Nguyên Van Lê, directeur général de SHB, a déclaré qu’il y avait maintenant plusieurs groupes financiers, banques et grands fonds d’investissement dans le monde qui voulaient devenir des investisseurs dans SHB.

SHB a également prévu d’émettre des obligations internationales d’une valeur totale de 500 millions de dollars avec une durée de 3 à 5 ans.

Selon Nguyên Van Lê, pour les actionnaires, l’émission d’obligations sur le marché international non seulement augmente les marges bénéficiaires et ajoute de la valeur aux actionnaires via le plan de dividende, mais contribue également à améliorer la valeur de chaque actionnaire sur le long terme. – VNS/VNA