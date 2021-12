Photo d'illustration : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Des enveloppes d’étrennes de 50 millions de dongs, des motos Honda Vision..., voici sont des grandes promotions appliqués par de nombreuses banques que les gens peuvent les être offert lorsqu’ils reçoivent des devises étrangères transférés par leur proches via les banques.

Il s'agit d'un programme annuel de promotion des banques comme Dong A, Vietcombank, Eximbank pour inciter des unités à la fin de chaque année pour montrer leur gratitude aux clients et encourager les clients à utiliser leur service.

A côté de grands programmes de promotion, les entreprises de transfert de fonds se concentrent également sur l’accélération de l'application de nouvelles technologies dans les services de transfert d'argent, en réduisant le temps de transaction et les coûts de transfert pour contribuent à augmenter la satisfaction des clients. Ceci est considéré comme l'une des raisons importantes pour lesquelles les Vietnamiens d'outre-mer transfèrent toujours plus d'argent au pays au cours des deux dernières années, malgré l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale.

Lors d'un rapport publié récemment, la Banque mondiale (BM) et le Partenariat mondial pour les connaissances sur les migrations et le développement (KNOMAD) prévoient que le Vietnam sera le 8e plus grand destinataire d'envois de fonds au monde et le 3e dans la région Asie-Pacifique cette année.



En 2020, les Vietnamiens de l'étranger ont envoyé 17,2 milliards de dollars chez eux, plaçant le pays indochinois au 11e rang dans ce domaine.

Hô Chi Minh-Ville, l'une des plus grandes zones de réception d'envois de fonds du pays, a également connu une forte augmentation du volume des envois de fonds cette année malgré les évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19.

Selon les données statistiques de la succursale de la Banque d'État à Hô Chi Minh-Ville, la mégapole économique du Sud a reçu 6,2 milliards de dollars d'envois de fonds de janvier à novembre, et ce chiffre devrait atteindre 6,6 milliards de dollars tout au long de l'année.- VNA