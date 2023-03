Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Warjiyo. Photo:thestar.com

Jakarta, 30 mars (VNA) - La réunion des gouverneurs adjoints des Banques centrales de l'ASEAN (ACDM) s'est tenue le 28 mars en Indonésie pour discuter des livrables économiques prioritaires (PED) en 2023.La réunion s'est tenue dans le cadre de la première réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN (AFMGM), qui se tient du 28 au 31 mars 2023.L'événement a vu la participation des gouverneurs adjoints et des représentants des banques centrales de neuf États membres, à savoir l'Autorité monétaire de Singapour, la Banque centrale de Malaisie (BNM), la Banque de Thaïlande (BOT), la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) des Philippines, la Banque de la RDP lao (BOL), la Banque centrale de Brunei Darussalam (BDCB), la Banque nationale du Cambodge (NBC) et la Banque d'État du Vietnam (SBV).S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-gouverneur de la Banque d'Indonésie, Dody Budi Waluyo, a souligné l'importance de la coordination des politiques entre les banques centrales régionales pour soutenir la reprise, promouvoir la croissance économique et renforcer la stabilité financière.Il a déclaré que le bloc doit intensifier la collaboration et mettre en œuvre des mesures collectives pour réaliser les PED, qui sont classés en trois axes stratégiques : Relance et reconstruction : Reconstruire la croissance régionale grâce à des marchés connectés et une nouvelle compétitivité ; Économie numérique : accélérer la transformation et la participation à l'économie numérique inclusive ; ainsi que Durabilité : Promouvoir une croissance économique durable pour un avenir résilient.Lors de la conférence, les délégués ont également discuté de trois tâches principales, notamment la diversification des devises en explorant l'utilisation des transactions en monnaie locale (LCT); développer la connectivité régionale des paiements (RPC) pour renforcer la connectivité des paiements transfrontaliers et soutenir une croissance inclusive ; et renforcer la résilience macrofinancière grâce à la mise en œuvre synchrone des politiques.Ils ont également évoqué la promotion de l'intégration financière dans la région d'ici 2025 et exprimé leur soutien aux priorités de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023.Les résultats des discussions lors de l'événement seront communiqués à l'AFMGM le 31 mars.- VNA