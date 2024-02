Ba Ria - Vung Tau (VNA) - Dix Indonésiens et un Malaisien, membres d'équipage du navire Samudra Indah II en détresse au large des côtes vietnamiennes, ont été remis aux représentants des consulats généraux des deux pays, à Hô Chi Minh-Ville.

Les gardes-frontières de la province de Ba Ria - Vung Tau reçoivent le 29 janvier les marins étrangers sauvés d'un bateau de pêche de la province de Binh Thuan. (Source : bariavungtau.com.vn)





La cérémonie de remise a été organisé le 29 février par le Commandement de la garde-frontière, le service municipal des Relations extérieures et le service de la Sécurité publique de la province méridionale de Ba Ria - Vung Tau.

Le 29 janvier à 16h50, un bateau de pêche de la province de Binh Thuan (Centre), a trouvé le navire malaisien Samudra Indah II en train de couler à environ 20 milles marins au Nord-Est de l'île de Con Dao et a sauvé 11 membres d'équipage à la dérive en mer.

Informé de l'incident, le Commandement de la garde-frontière de Ba Ria - Vung Tau a demandé la coordination des forces et des navires concernés opérant à proximité de la zone pour rechercher les disparus et amener les 11 marins secourus à l’île de Con Dao.

Les marins ont été amenés sains et saufs sur l'île de Con Dao à 22h50 le même jour.

Lors de la remise, Encun Asun, membre de l'équipage du Samudra Indah II, a déclaré qu'ils étaient partis à la dérive pendant 17 heures avant d'être secourus par des pêcheurs vietnamiens.

Les gardes-frontières de Ba Ria - Vung Tau ont organisé l'hébergement, fourni des articles essentiels et envoyé des médecins pour examiner leur santé, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils n'oublieraient jamais ces actes.

Le consul général d'Indonésie à Ho Chi Minh-Ville, Agustaviano Sofian, a remercié les autorités et les pêcheurs vietnamiens d'avoir sauvé et pris soin des membres d'équipage et de les avoir remis aux consulats généraux pour rapatriement.-VNA