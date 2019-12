Hanoï (VNA) - Entre 23 et 26 décembre, des médecins et des infirmières des armées vietnamiennes et laotiennes ont fourni des traitements gratuits à 11.660 personnes dans trois districts de la province laotienne de Phongsaly.

C’est une activité organisée à l'occasion du 70e anniversaire de la Journée traditionnelle des volontaires et experts vietnamiens au Laos, et des anniversaires de la fondation de l’armée du Vietnam et du Laos.

Une délégation du Département général de la logistique de l'Armée populaire du Vietnam, en visite au Laos à cette occasion, a offert 30 colis-cadeaux d'une valeur chacun de deux millions de dongs (86,66 USD) à des familles laotiennes des districts de Muong Khoa, Muong May et Sam Phan. Elle a également accordé du matériel médical à plusieurs hôpitaux et centres de santé de ces localités.

Ce programme d’assistance a contribué à améliorer les soins de santé pour les groupes ethniques de régions frontalières du Laos, tout en créant une opportunité pour des médecins et infirmiers vietnamiens et laotiens d'échanger leurs expériences professionnelles. -VNA