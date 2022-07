Le chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, Nguyen Trong Binh (droite), et le directeur de l’Académie de la défense Kaysone Phomvihane du Laos , Keosouvan Inthavongsa. Photo: QDND

Hanoï (VNA) - Le général de division Nguyen Trong Binh, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a reçu le 25 juillet à Hanoï le général de brigade Keosouvan Inthavongsa, directeur de l’Académie de la défense Kaysone Phomvihane du Laos.

Le général Nguyen Trong Binh a souligné que la formation de ressources humaines était considérée comme une question stratégique à long terme dans la coopération bilatérale en matière de défense.

Il a appelé l’Académie de la défense du Vietnam et l’Académie de la défense Kaysone Phomvihane du Laos de poursuivre leur coopération étroite en maintenant l’échange de délégations et soutenant l’élaboration de programmes de formation…

Informant son interlocuteur des résultats de sa séance de travail avec l’Académie de la défense du Vietnam, le général Keosouvan Inthavongsa a souligné que les académies vietnamienne et lao continueraient de coopérer, contribuant à la consolidation de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam. -VNA