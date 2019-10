Tokyo (VNA) - Le groupe japonais Ikai a organisé dimanche 20 octobre un festival pour les apprentis et ingénieurs vietnamiens dans la préfecture de Yamanashi, réunissant plus de 300 participants autour des activités de divertissement et des plats japonais.

Lors du festival pour les apprentis et ingénieurs vietnamiens, le 20 octobre dans la préfecture de Yamanashi, au Japon. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, le président et directeur général du groupe Takeshi Ikai a déclaré que l’événement visait à renforcer les liens entre les travailleurs vietnamiens et leurs collègues japonais, ainsi qu’à refléter la gratitude de la société pour leur contributions à l’entreprise.Le représentant en chef du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales au Japon, Phan Tiên Hoàng, a salué les efforts du groupe Ikai pour assurer la vie matérielle et spirituelle des apprentis et ingénieurs vietnamiens.Soulignant que le festival a offert une occasion de compréhension mutuelle, il a recommandé aux travailleurs vietnamiens de respecter les règles de l’entreprise et les lois du pays hôte et de tirer profit des connaissances scientifiques et technologiques de pointe du Japon.Le conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, Tsutomu Takebe, a déclaré que le groupe fournit un centre de formation haut de gamme aux travailleurs japonais et vietnamiens.Il a espéré que les apprentis vietnamiens s’efforceront d’apprendre et de ramener chez eux des techniques japonaises pour développer leur pays.Fondé en 1970, le groupe Ikai opère dans différents domaines, notamment la mécanique, l’électricité, l’électronique, la médecine et la chimie industrielle. Il abrite aujourd’hui 236 apprentis et 16 ingénieurs vietnamiens. – VNA