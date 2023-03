Hanoi (VNA) – Le Vietnam dispose d’atouts pour devenir une puissance touristique de pointe, ont déclaré plusieurs diplomates étrangers qui ont participé aux échanges d’amitié "Le printemps 2023"’, tenus les 26 et 27 mars dans la province de Lào Cai, sous les auspices de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam.

May Thet Htun, l'ambassadrice adjointe du Myanmar. Photo: Vietnam Times

Cet événement a réuni quelque 150 représentants de 34 ambassades et de différentes institutions et ONG internationales.



"Je suis complètement fasciné par le mont Fansipan et Sapa. Lors de cette visite, j’ai pu rencontré les représentants de corps diplomatiques de plusieurs pays, des institutions internationales basées au Vietnam, mais aussi des collectivités, des minorités ethniques et surtout la culture locale", a indiqué Thomas Gass, ambassadeur de Suisse.

Les délégués à la conquête du mont Fansipan. Photo: VOV

"Nous pouvons présenter à nos compatriotes, mais aussi à tous ceux qui le souhaitent, des informations sur Sapa et les sites intéressants", a déclaré May Thet Htun, ambassadrice adjointe du Myanmar.

"Le Vietnam et le Myanmar sont membres de l’ASEAN mais également de nombreuses institutions internationales. Beaucoup d’investisseurs vietnamiens développent actuellement un grand nombre de projets dans notre pays. Nous souhaitons faire du tourisme un levier de coopération entre nos deux pays", a-t-elle indiqué.

Saadi Salama, l’ambassadeur de Palestine au Vietnam. Photo: VOV



"Si par le passé, le monde a connu le Vietnam par la guerre, aujourd’hui, il est impressionné par son envol économique et ses sites touristiques merveilleux. Le Vietnam est devenu une destination de premier choix de nombreux touristes étrangers", a déclaré Saadi Salama, l’ambassadeur de Palestine au Vietnam. – VOV/VNA