Le colloque « Crues et glissements de terrain dans le Centre du pays - causes et solutions ». Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Le 16 janvier, le comité populaire de la province centrale de Quang Nam et la Fédération des associations d’ingénieurs du génie civil du Vietnam ont organisé le colloque « Crues et glissements de terrain dans le Centre du pays - causes et solutions ».



Les participants ont discuté de l’application des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle dans la prévision et l’alerte des crues et des glissements de terrain. Certains ont recommandé l’utilisation des nouvelles solutions technologiques dans la conception des établissements publics et des logements privés pour les rendre plus résilients aux tempêtes et aux crues.

Le docteur Hoàng Ngoc Tuân, de l’Institut d’hydraulique du Centre et des Hauts plateaux du Tây Nguyên, a proposé aux collectivités locales de contrôler la sûreté des constructions situées dans les zones à risques, en particulier celles qui ont été frappées par les catastrophes naturelles en 2020, et d’envisager des plans d’évacuation. Il faudra également reboiser massivement et exploiter de façon plus raisonnable les forêts existantes pour augmenter la couverture forestière et donc limiter les risques de crues et de glissements de terrain, a-t-il estimé.

Les alertes précoces sont le meilleur moyen de réduire les dégâts provoqués par les crues et et les glissements de terrain, ont également affirmé les participants. - VOV/VNA