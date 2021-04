Des entreprises vietnamiennes accélèrent la production au milieu du COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au premier trimestre les exportations nationales sont estimées à 77,34 milliards de dollars et les importations nationales, à 75,31 milliards de dollars, soit une hausse respectivement de 22% et de 26,3% en glissement annuel.

Ainsi, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 2,03 milliards, contribuant à l’harmonie de la balance courante et de la balance des paiements du pays, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Entre janvier et mars, le groupe de produits industriels a apporté 67, 39 milliards de dollars, représentant 87,13% des exportations nationales.

Les groupes de produits ayant enregistré une forte croissance, étaient téléphones et accessoires (14,08 milliards de dollars), ordinateurs, produits électroniques et pièces détachées (11,96 milliards), machines, équipements, outils et pièces de rechange (9,1 milliards).

Malgré l’impact du COVID-19, les exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont attient encore environ 5,97 milliards de dollars, en hausse de 6,6% sur un an.

La croissance des exportations nationale au premier trimestre s’est expliquée par l’application efficace des accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération déjà signé.

Après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) à partir d’août 2020, les exportations vietnamiennes vers ce continent sont améliorées et connu une augmentation de 18% au premier trimestre, a déclaré Cao Quoc Hung, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce.

L'augmentation des importations de premières matières et de matériaux auxiliaires a témoigné la préparation des entreprises pour des nouvelles activités économiques. Photo: VNA

Les exportations vietnamiennes vers des pays parties de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ont également augmenté, celles vers le Canada, l’Australie, le Chili, le Mexique et la Nouvelle-Zélande en hausse respectivement de 13,7%, 17%, 25,6%, 12,7% et 35,1%.

Cependant, les exportations de marchandises du Vietnam devraient encore faire face à de nombreuses difficultés en raison du développement compliqué de l'épidémie de COVID-19. De nombreuses chaînes d'approvisionnement pourraient être interrompues, affectant les exportations de marchandises du Vietnam vers les pays partenaires.

Pour promouvoir les exportations nationales, le ministère de l'Industrie et du Commerce encourage les activités de promotion du commerce, y compris des évènements qui seront organisées en ligne.

En outre, le ministère a demandé à ses unités fonctionnelles de suivre de près la situation de chaque marché pour examiner et déterminer les groupes de marchandises potentiels. -VNA