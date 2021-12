Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (2e à droite) remet le titre d’agriculteur exemplaire 2021 à Pham Ngoc Than de la province de Dak Lak. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité central de l’Association des agriculteurs vietnamiens a organisé le 2 décembre une cérémonie en l’honneur des agriculteurs exemplaires en 2021, en présence du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'Association des agriculteurs vietnamiens, Luong Quoc Doan, a déclaré que malgré des pertes et difficultés causées par la pandémie de COVID-19, ces deux dernières années, les agriculteurs vietnamiens avaient continué à valoriser leur solidarité et leur créativité, contribuant à la réduction de la pauvreté et à l’édification de la Nouvelle ruralité et à la défense de la souveraineté et de la sécurité de la Patrie.

Le titre d’agriculteur exemplaire vise à valoriser une nouvelle image des agriculteurs vietnamiens dans la période d'industrialisation et de modernisation du pays, a-t-il souligné.

La cérémonie en l’honneur des agriculteurs exemplaires en 2021. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, des responsables de l’Association des agriculteurs vietnamiens et d’autres organes et secteurs concernés ont remis le titre d’agriculteur exemplaire 2021 à 63 agriculteurs dont neuf femmes et neuf issus d’ethnies minoritaires. -VNA