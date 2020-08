Hanoï (VNA) - Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Hoang Binh Quan, a eu une séance de travail le 5 août à Hanoi avec les chefs des agences de représentation du Vietnam à l'étranger pour le mandat 2020-2023.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a déclaré que 31 fonctionnaires avaient été récemment nommés à la tête des agences, y compris dans des domaines stratégiques de grande importance qui doivent renforcer les relations entre les Partis politiques.Il a affirmé que le ministère des Affaires étrangères et la Commission centrale des relations extérieures du PCV ont entretenu des relations étroites et une collaboration efficace dans l’exécution des tâches politiques assignées par le Parti et l’État.La séance de travail a offert une bonne occasion aux chefs des agences de représentation à l'étranger de mieux comprendre les situations du Parti ainsi que les tâches visant à renforcer les liens entre le PCV et les Partis politiques d'autres pays dans les temps à venir, a-t-il déclaré.Pour sa part, Hoang Binh Quan a demandé aux chefs d’agences de représentation à l’étranger, dans leurs nouvelles fonctions, de continuer à appliquer les directives et les politiques relatives aux relations extérieures du Parti.Les agences ont été invitées à fournir à la Commission des informations, des recherches, des analyses et des prévisions dans leurs domaines et des Partis politiques, ainsi qu'une coopération dans l'organisation d'activités de relations extérieures.Lors de l'événement, les participants ont également discuté des relations du PCV avec les Partis politiques dans le monde et des mesures visant à promouvoir les liens avec eux.-VNA