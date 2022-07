Hô Chi Minh-Ville, 14 juillet (VNA) - Le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a détecté et poursuivi 3.677 affaires pénales au cours du premier semestre de cette année, soit une diminution de 1.441 affaires par rapport à la même période l'année dernière.

Photo d'illustration : VNA

Cependant, le nombre de affaires d'escroquerie et d’appropriation d’actifs en ligne a augmenté de 70 cas.

Les organes de la police d'enquête des arrondissements et districts de la ville de Ho Chi Minh-Ville et de la ville de Thu Duc ont reçu et réglé 1.236 violations liées à l'appropriation frauduleuse d'actifs. De ce nombre, 122 affaires ont été poursuivies avec 85 accusés.

L'augmentation du nombre d'infractions à la loi est attribuable au fait que les criminels ont profité de la distanciation sociale prolongée pour intensifier les crimes sur Internet.

Le Parquet populaire municipal a déclaré qu'il renforcera prochainement sa collaboration pour lutter contre les crimes émergents et prévenir les verdicts injustifiés.- VNA