Bangkok, 18 septembre (VNA) - Les Aéroports de Thaïlande (AOT) se préparent à lancer en douceur le terminal Satellite 1 (SAT-1) à l'aéroport international de Suvarnabhumi le 28 septembre, après un essai réussi.Au cours de l'essai, l'aéroport a simulé une opération à grande échelle avec 180 passagers simulés et leurs bagages pour tester divers systèmes et opérations, notamment les transferts de passagers, la manutention des bagages et les services de fret. L'essai a été soutenu par Thai Airways, qui a fourni son équipage de cabine et ses avions pour ce test grandeur nature.La période d'ouverture en douceur du terminal SAT-1 durera du 28 septembre au 28 octobre, période durant laquelle il sera accessible à trois compagnies aériennes : Thai AirAsia X, VietJet Air et Emirates. Le nouveau terminal devrait devenir pleinement opérationnel d'ici décembre 2023, dans le but d'atténuer la congestion au terminal principal.SAT-1 est conçu pour accueillir 15 millions de passagers par an, contribuant ainsi à une augmentation estimée de 33 % de la capacité de l'aéroport de Suvarnabhumi, lui permettant d'accueillir jusqu'à 60 millions de passagers par an.Le terminal SAT-1 comprend 28 portes de contact, dont huit conçues pour les avions Code F comme les avions superjumbo à deux étages A380 et 20 pour les avions de code E tels que les Boeing B747. Cette installation de quatre étages couvre une superficie totale de 216 000 m², avec deux étages abritant le système de train Automated People Mover (APM).L'APM reliera SAT-1 au terminal passager existant, offrant ainsi un transport efficace. Avec une vitesse maximale de 80 km/h, l'APM pourra accueillir 210 passagers par rame, permettant le transport d'environ 6 000 passagers par heure, chaque trajet ne prenant que trois minutes.Une fois le SAT-1 pleinement opérationnel, les passagers internationaux n’auront plus besoin de navettes pour atteindre leurs portes.- VNA