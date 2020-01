En 2019, l’aéroport international Noi Bai a accueilli plus de 29 millions de passagers. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam – ACV) prévoit que les 21 aéroports placés sous sa gestion devraient accueillir 127 millions de passagers en 2020, soit une hausse annuelle de 10%, dont plus de 46 millions d’étrangers.

Selon un représentant de l’ACV, le rythme de croissance du nombre de passagers via ses aéroports a tendance à diminuer. Pendant la période 2016-2018, le nombre de passagers a connu une augmentation annuelle de plus de 20%. En 2019, ce chiffre n’a été que de 14%. La croissance n’a concerné que quelques aéroports comme Noi Bai à Hanoï (+14%), Cam Ranh à Khanh Hoa (+25%) et Da Nang dans la ville éponyme du Centre (+23%).

Cette année, l’ACV envisage de moderniser les infrastructures du terminal T2 à l’aéroport Vinh (province de Nghe An, Centre), de l’aéroport Cat Bi (ville de Hai Phong, Nord), du terminal T3 de l’aéroport international Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville. Elle compte en outre mettre en œuvre des projets de réhabilitation et d’agrandissement du terminal domestique de l’aéroport Tan Son Nhat et d’infrastructures d’autres aéroports dans différentes localités, dont Muong Khuong à Lam Dong. -VNA