Le colloque "Solutions adaptatives pour les activités d'importation et d'exportation dans le contexte de la crise russo-ukrainienne". Photo: VNA

Hô-Chi-Minh-Ville (VNA) - Les tensions entre la Russie et l'Ukraine placent les activités d'importation et d'exportation face aux impacts négatifs liés au transport, à l'inflation et aux paiements internationaux. Cependant, face au danger, il existe encore certaines opportunités pour les entreprises de prendre des mesures d'adaptation en temps opportun.

Ce sont des estimations des experts lors du colloque intitulé "Solutions adaptatives pour les activités d'importation et d'exportation dans le contexte de la crise russo-ukrainienne" organisé mercredi à Ho Chi Minh-Ville par le Centre d'arbitrage international du Vietnam (VIAC) en collaboration avec le Centre de soutien à l’intégration internationale de Ho Chi Minh-Ville (CIIS).

Vu Tien Loc, président du VIAC, a déclaré que les activités d'import-export entre le Vietnam et la Russie - l'Ukraine, sous la pression de la crise russo-ukrainienne, avaient également connu d'importants bouleversements.

Les entreprises doivent faire face à des ruptures d'approvisionnement en matières premières et en carburant. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine rendent interrompues et retardées les livraisons des marchandises et augmentent des coûts de transport, a-t-il ajouté.

Toujours selon Vu Tien Loc, les entreprises doivent avoir des stratégies à long terme pour faire face à la fluctuation du marché.

«Pour transformer les risques en opportunités, les entreprises doivent activement diversifier les marchés et l'offre ainsi que les modes de paiement. Plus que jamais, les entreprises doivent étudier les incitations déjà en vigueur des accords de libre-échange pour les appliquer afin de réduire les coûts et améliorer la compétitivité'', a recommandé le vice-président de l'Institut de recherche pour le développement de Ho Chi Minh-Ville, Pham Binh An. -VNA