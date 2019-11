Hanoï (VNA) - Au Vietnam, les étrangers apprécient les activités nocturnes, notamment d'achats et de loisirs. Si ces activités représentent un potentiel important pour l’économie du pays, elles demeurent cependant encore peu développées.

Au cours de son voyage de travail dans les pays asiatiques, Ratul, un Bangladais, a passé trois jours au Vietnam et il a eu de merveilleuses expériences.

Selon lui, les achats, les restaurants et les divertissements sont de grands besoins des visiteurs. Mais le Vietnam se concentre sur le développement de produits touristiques de 7h à 17h.

Selon un sondage, ces produits ne rapportent que 30% environ des revenus des services. Les produits et services qui rapportent le plus ont lieu de 18 heures à 2 heures du matin, soit 70%. Cependant, ils ne sont pas encore été développés.

Sarah, une touriste grec: "Dans la soirée, le temps est plus agréable, cependant les magasins ferment leurs portes assez tôt. Nous ne savons pas en soirée où acheter les choses nécessaires".

Freddie Pary, un touriste britannique: "Nous souhaitons nous promener, acheter des souvenirs ou bien aller dans des lieux de divertissement pendant la nuit. Mais il n’y en a pas beaucoup comme au Royaume-Uni".

Selon de nombreux experts, de 18h à 2h, les voyageurs sont disposés à dépenser encore plus que pendant la journée. Sommes-nous en train de gaspiller un revenu énorme de l'économie nocturne? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de mener des recherches pour déterminer l’échelle, ainsi que son impact sur les activités économiques en général. L’élaboration de politiques devrait également être fondée sur les besoins et les conditions de chaque localité et région, ainsi que sur les expériences internationales. -VNA