Drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, en Belgique. (Photo: AFP/VNA)

Hanoï, 29 août (VNA) - Les mesures unilatérales en mer Orientale ont détérioré la sécurité maritime dans la région, a déclaré un porte-parole de l'Union européenne (UE) dans un communiqué du 28 août.

"Les actions unilatérales de ces dernières semaines en mer Orientale ont entraîné une montée des tensions et une détérioration de l'environnement de la sécurité maritime, qui constitue une menace sérieuse pour le développement de l’économie de la région", indique le communiqué.

L’UE a conseillé à toutes les parties de la région d’agir avec modération, de prendre des mesures concrètes pour rétablir le statu quo, de s’abstenir de militariser la région et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS).

"Les parties pourraient également solliciter l'assistance d'une tierce partie sous la forme d'une médiation ou d'un arbitrage afin de faciliter le règlement de leurs demandes respectives, si cela est jugé utile", a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, l'UE continuera à soutenir pleinement les processus régionaux menés par l'ASEAN afin de promouvoir davantage un ordre régional et international fondé sur des règles, de consolider la coopération multilatérale et de renforcer la coopération avec les tiers.

L'UE espère voir aboutir rapidement les discussions sur un code de conduite efficace, substantiel et juridiquement contraignant.

L’UE s’engage à respecter l’ordre juridique dans les mers et des océans fondé sur le droit international, la sécurité et la coopération maritimes, ainsi que la liberté de navigation et de survol, dans l’intérêt de tous les États. –VNA