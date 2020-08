Lors du procès (Photo: VNA)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné les accusés impliqués dans l’affaire de «trouble à la sécurité» lors d’un procès le 31 juillet.Parmi les accusés, Nguyen Thi Ngoc Hanh, 44 ans, résidant dans le district de Binh Chanh, et Hoang Thi Thu Vang, 54 ans, dans l’arrondissement 12, qui ont été identifiés comme les cerveaux de l'affaire, ont été condamnés à huit ans et sept ans de prison, respectivement, pour «perturbation de la sécurité». Les peines étaient conformes à la clause 1, article 118 du Code pénal de 2015.Hanh et d'autres membres d'un groupe secret appelé «Constitution» - Do The Hoa, 52 ans, dans le quartier de Hiep Thanh, arrondissement 12; Doan Thi Hong, 37 ans, dans le quartier de Thanh My Loi, arrondissement 2; et Tran Thanh Phuong, 45 ans, dans le quartier de Binh Hung Hoa, arrondissement de Binh Tan - ont incité d'autres personnes à se joindre à des activités violant la sécurité nationale.Selon l'acte d'accusation, Hanh, Vang, Hoa et Ho Dinh Cuong, Ngo Van Dung, Tran Thanh Phuong, Doan Thi Hong et Le Quy Loc ont partagé des clips vidéo via Facebook pour inciter les gens à participer à leur manifestation.Ils ont assigné des tâches, demandé des dons et préparé des armes pour la manifestation, visant à perturber l'ordre social et la sécurité politique, sabotant ainsi l'État vietnamien. Cependant, leurs actes ont été rapidement détectés par les forces compétentes.Le conseil de jugement a déclaré que leurs actes étaient particulièrement dangereux pour la société et auraient un impact direct sur l’ordre et la sécurité sociale ainsi que sur la sécurité nationale, et ils doivent être sévèrement punis. -VNA