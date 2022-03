Hanoi (VNA) – Grâce à la bonne utilisation des opportunités offertes par les nouveaux accords commerciaux tels que l’EVFTA ou le CPTPP, les exportations nationales de thon ont augmenté de façon spectaculaire.

Pêche au thon. Photo: Vietnambiz

Selon le Département général des douanes du Vietnam, après avoir grimpé en flèche de 108% à 88 millions de dollars au cours du premier mois de l’année, les exportations de thon en février ont continué de croître à un rythme élevé, de 57%, atteignant 67 millions de dollars, soit presque le double de février 2019, la période précédant le déclenchement de la pandémie de Covid-19.Selon Mme Nguyen Ha, experte du marché du thon, au cours des deux premiers mois de 2022, les exportations nationales de thon ont atteint 155 millions d’USD ( 82%), et ce grâce aux possibilités offertes par les nouveaux accords commerciaux tels que l’EVFTA (accord de libre-échange UE - Vietnam) ou le CPTPP (accord de partenariat transpacifique global et progressiste).Ainsi, en janvier et février, en plus du marché américain, qui a augmenté de 99% avec un chiffre d’affaires de 80 millions de dollars, les marchés ayant conclu les ALE de nouvelle génération avec le Vietnam ont fortement augmenté. Le marché du bloc CPTPP incluant le Canada affiche une hausse de 52%, le Chili, de 99%..., le bloc EVFTA comme les Pays-Bas de 114%, la Belgique de 163%…Les exportations vers la plupart des marchés européens ont fortement augmenté. Fin février 2022, la valeur des exportations nationales de thon vers l’UE atteignait près de 24 millions de dollars ( 52%). Les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique ont été les trois plus gros importateurs de thon vietnamien au cours des deux premiers mois de cette année. Les Pays-Bas sont passés de la 4ème position à la première au sein de l’UE, représentant 3% de la valeur totale des exportations de thon.Contrairement à l’année dernière, cette année, les exportations vietnamiennes de thon frais, surgelé et séché ont fortement augmenté, avec une proportion de la valeur des exportations de près de 69 %, atteignant plus de 106 millions de dollars en 2 mois. Parmi ces produits, les exportations de longe de thon surgelé et d’autres thons transformés ont le plus augmenté, de 146% et 108% respectivement.Actuellement, plus de 110 entreprises mènent des activités d’exportation de thon. Bidifisco, Dragon Waves, Mariso Vietnam, Tithico et Havuco sont les 5 entreprises avec la plus grande valeur d’exportation du pays, représentant à elles seules 39% du total. – CPV/VNA