Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Malgré les impacts négatifs de l'épidémie de COVID-19, en 2021, la valeur d'import-export du Vietnam a atteint environ 668,5 milliards de dollars, en hausse de 22,6 % par rapport à 2020.

Sur le total, les exportations se sont chiffrées à 336,25 milliards de dollars, et les importations, à 332,25 milliards de dollars, soit une hausse de 19% et de 26,5%, respectivement.

En conséquence, la balance commerciale en 2021 a affiché un excédent commercial d'environ 4 milliards de dollars. Le Vietnam a ainsi connu un excédent commercial pour la 6e année consécutive.

Cette réalisation spectaculaire s'explique par de nombreux facteurs, dont l'un est le catalyseur des accords de libre-échange (ALE), en particulier les ALE de nouvelle génération. Le Vietnam compte actuellement 15 ALE en vigueur, ce qui ont ouvert la porte au marché international pour les biens d'exportation du pays.

Le chiffre d'affaires à l'exportation vers les marchés ayant des ALE avec le Vietnam au cours de l'année écoulée a tous enregistré une croissance positive, notamment: la Chine (+15%), les États-Unis (+24,2%), l'Union européenne (+14%), l'ASEAN (+25,8%), la République de Corée (+15,8%), l'Inde (+21%), la Nouvelle-Zélande (+42,5%), l'Australie (+3,1%).

En particulier, les ALE de nouvelle génération, tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) ou l'Accord de libre-échange Royaume-Uni-Vietnam (UKVFTA) sont mis en œuvre de manière complète et efficace.

L'accord EVFTA est considéré comme l'un des plus efficacement utilisés par les entreprises. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2021, les exportations vietnamiennes vers l'UE ont atteint 40,07 milliards de dollars, en hausse de 14% en glissement annuel. De nombreux produits d'exportation vietnamiens ont connu des changements positifs sur le marché de l'UE après la mise en œuvre de l'accord EVFTA.

L'accord UKVFTA, qui a été mis en œuvre à partir du début de 2021, a contribué à maintenir la relation commerciale bilatérale entre le Vietnam et le Royaume-Uni ininterrompue dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'UE (Brexit), avec un commerce bilatéral atteignant près de 6,6 milliards de dollars l'an dernier.

Bien que l'utilisation effective des ALE ait initialement apporté des signaux positifs à l'économie vietnamienne, en réalité, cependant, les marchandises importés du Vietnam ne représentent encore qu'une proportion modeste de la part des importations de ces marchés.

Pour surmonter cette situation, les exportateurs vietnamiens doivent améliorer de manière active leur compétitivité, promouvoir l'innovation, répondre au processus d'intégration économique internationale et saisir les opportunités dans le nouveau contexte. -VNA