Hanoï, 4 septembre (VNA) - Le nombre d'accidents de la route, de morts et de blessés au cours des sept premiers mois de 2023 a diminué par rapport à la même période de l'année dernière, a rapporté le Comité national de la sécurité routière.

Un accident routier. Photo : VNA

Le chef du bureau du Comité, Tran Huu Minh, a déclaré que 5.928 accidents de la route ont été enregistrés au cours de la période (du 15 décembre 2022 au 14 juillet 2023), faisant 3.428 morts et 4.117 blessés.

Les chiffres respectifs ont diminué de 659 (10%), 411 (10,71%) et 143 (3,36%) sur un an.

Parmi les accidents, 5.858 se sont produits sur les routes, avec 3.379 morts et 4.104 blessés, en baisse respectivement de 9,88%, 9,87% et 3,25% par rapport à l'année précédente.

Il y a eu 52 accidents ferroviaires avec 38 morts et 13 blessés (en baisse de 14,75%, 15,56% et 13,33%), 13 accidents fluviaux avec neuf morts et aucun blessé (en baisse de 38,1%, 72,73% et 100%), et cinq accidents maritimes avec deux morts et aucun blessé (le nombre d'accidents et de blessés est resté inchangé tandis que les décès ont diminué de 83,33%).

Parallèlement, un accident d'aviation et 53 incidents menaçant la sécurité des vols se sont produits au cours des sept mois, soit une baisse totale de 13 % sur un an.

Photo : VNA

Cependant, les accidents de la route ont augmenté entre le 15 juin et le 14 juillet, où il y a eu 958 accidents, faisant 563 morts et 646 blessés, soit une augmentation respective de 12,05%, 14,9% et 12,35%, selon les statistiques.

S'exprimant lors d'une conférence en ligne tenue récemment sur la sécurité routière au premier semestre de cette année, le ministre des Transports Nguyen Van Thang a salué les efforts déployés par les localités pour assurer la sécurité routière face à la demande croissante de voyages et de transports.

Il a demandé aux agences et aux localités de rechercher des solutions plus réalisables à cet égard, en mettant l'accent sur les infrastructures de transport, les véhicules et les navetteurs, en s'efforçant d'atteindre l'objectif annuel de réduction d'au moins 5 des accidents de la route dans les trois critères de cas, de décès et de blessés. % dans chaque local par rapport à 2022. - VNA