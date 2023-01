Hanoi (VNA) – 797 accidents de la circulation ont été signalés du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2023, tuant 508 personnes et en blessant 505 autres, a rapporté le 30 janvier le chef du bureau du Comité national de la sécurité routière Tran Huu Minh.

Photo d'illustration : VNA



Le nombre d'accidents, de morts et de blessés a chuté respectivement de 17,75 %, 10,88 % et 14,26 % en glissement annuel.

La majorité des accidents se sont produits sur la route (790 cas, en baisse de 665 cas ou 19,34 % sur un an) faisant 505 morts et 504 blessés, soit des baisses respectives de 17,62%, 10,3% et 14,29%.

Il y a eu 7 accidents ferroviaires, faisant trois morts et un blessé.

Sur un an, le nombre de cas et de blessés est resté inchangé tandis que celui des tués a été divisé par deux.

Aucun accident n'a été enregistré sur voie navigable, contre trois cas ayant fait deux morts à la même période l'an dernier.- VNA