Photo: VNPT



Hanoï (VNA) – Les fournisseurs de services mobiles bloqueront les appels sortants d’environ 1,8 million d’abonnés dont les informations personnelles ne correspondent pas à la base de données nationale sur la population à partir du 1er avril, a annoncé le Département des télécommunications du ministère de l’Information et de la Communication.



Selon ce Département, au 30 mars, les informations personnelles de plus de 1,99 million d’abonnés mobiles ont été vérifiées et correspondent à la base de données nationale sur la population.



Les statistiques montrent qu’il y a environ 126 millions d’abonnés mobiles au Vietnam. Ceux qui ne collaborent pas avec les fournisseurs de services mobiles pour préciser et officialiser leurs informations personnelles verront leur communication bidirectionnelle bloquée à partir du 15 avril et leurs abonnements mobiles seront résiliés à partir du 15 mai s’ils ne parviennent toujours pas à mettre à jour leurs informations personnelles.



Les numéros de téléphone avec des informations incorrectes recevront une notification des opérateurs de téléphonie mobile.



Selon un décret du gouvernement, tous les abonnés mobiles doivent fournir des informations personnelles précises, y compris le nom, le numéro d'identification et la photo de profil. Cela vise à aider à protéger les intérêts des clients utilisant le service et à limiter le nombre de cartes SIM indésirables sur le marché. -VNA