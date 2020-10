Lors de la cérémonie. Photo: PetroVietnam

Hanoï (VNA) – La société Vietnam Report, en collaboration avec le journal en ligne VietNamNet, a organisé à Hanoï le 22 octobre une cérémonie consacrée à la publication de la liste des 500 entreprises du Vietnam aux plus grands profits (PROFIT 500) en 2020.

Vietnam Report a également rendu publique le même jour la liste des dix sociétés les plus prestigieuses des secteurs des aliments, des boissons, de la vente au détail et de l'emballage du Vietnam en 2020.

Le top 10 des entreprises du Vietnam aux plus grands profits en 2020 comprend la compagnie pétrolière nationale du Vietnam (PetroVietnam), la compagnie Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyên (SEVT), le Groupe des télécommunications de l'Armée (Viettel), la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la compagnie Honda Vietnam (HVN), Vingroup, la compagnie générale du gaz du Vietnam (PV Gas), la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural (Agribank), la Banque commerciale par actions de technologie et de commerce du Vietnam (Techcombank) et la société par actions du lait du Vietnam (Vinamilk).

On trouve dans la liste des dix sociétés les plus prestigieuses des secteurs des aliments, des boissons, de la vente au détail et de l'emballage du Vietnam en 2020 les noms comme Vinamilk, CP Vietnam, Masan, Vissan, FrieslandCampina Vietnam, Mondelez Kinh Do Vietnam,...

Les entreprises honorées lors de la cérémonie sont des représentants ayant une production et des activités commerciales efficaces et durables dans le contexte de nombreux défis liés à la crise économique provoquée par l'épidémie de COVID-19. Ces entreprises devraient devenir les piliers du développement futur de l'économie vietnamienne. -VNA