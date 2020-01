Phnom Penh (VNA) - Une cérémonie solennelle marquant le 41e anniversaire de la victoire sur les Khmers rouges a eu lieu mardi matin 7 janvier à la capitale cambodgienne de Phnom Penh. Un grand nombre de personnes étaient sur place.

La cérémonie solennelle marquant le 41e anniversaire de la victoire sur les Khmers rouges à Phnom Penh. Photo: VNA



Le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, le président de l'Assemblée nationale Samdech Heng Samrin, qui est également le président d'honneur du PPC, ainsi que des représentants d’autres partis et des dirigeants du gouvernement, des ministères, des secteurs et des branches, étaient présents à cet événement.

S’exprimant à la cérémonie, le président du PPC Samdech Techo Hun Sen a affirmé qu’il s’agissait d’un événement historique important qui a abouti au renversement du régime de Pol Pot, mettant fin au sombre chapitre de l'histoire du Cambodge. La victoire du 7 janvier 1979 a permis au Cambodge d’ouvrir une nouvelle ère d'indépendance, de liberté, de démocratie et de développement social.

Il a souligné que cet événement visait à témoigner de la reconnaissance envers les patriotes cambodgiens et les soldats volontaires vietnamiens tombés pour sortir le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot et sauver la nation cambodgienne.

Il a réitéré le jalon historique de la création du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge le 2 décembre 1978. Avec le soutien et l'aide des personnes éprises de paix et de justice dans le monde, et plus particulièrement l'assistance conséquente des soldats volontaires vietnamiens, le peuple cambodgien a remporté une victoire historique le 7 janvier 1979 en renversant le régime de Pol Pot.

Le 7 janvier appartient à tous les Cambodgiens, un peuple qui aime la paix, la liberté et la justice. Telle est la vérité historique. Ces 41 dernières années, le Cambodge a connu de nombreuses vicissitudes. Sur la base de la force d'une grande unité nationale, de la direction du PPC, de l'aide d'amis, le Cambodge a réalisé le développement comme aujourd'hui, a-t-il insisté.

Il a également évoqué la politique de soutien, l'amélioration du bien être social et la réduction de la pauvreté au maximum. Le gouvernement cambodgien s'est engagé à accorder plus d'attention à l'amélioration de la vie des agriculteurs, au renforcement de la production, à la stabilisation des prix des produits agricoles et à l'expansion des marchés de consommation.

En outre, la réduction des prix et le développement des systèmes d'approvisionnement en électricité et en eau, la réduction des taxes bénéficient également aux personnes à faible revenu.

Sorti de la guerre constante, le Cambodge est devenu une nation pacifique et stable. En 2019, les objectifs de développement socio-économique de ce pays ont obtenu des résultats positifs.

Le taux de croissance du PIB du Cambodge est d'environ 7%. Le taux d'inflation est faible. Le niveau de vie des habitants s'est amélioré avec le PIB par habitant en 2018, passant de 1.548 dollars à 1.679 dollars en 2019. Le taux de pauvreté actuel est tombé en dessous de 10%. Le salaire minimum pour les travailleurs de l'industrie du textile et de la chaussure a été porté à 190 dollars par mois, contre 182 dollars auparavant. -VNA