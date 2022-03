Certaines localités présentent leurs produits touristiques . Photo: VOV

Les participants ont souligné l’importance d'assurer la sécurité des visiteurs alors que l’épidémie de Covid-19 est toujours présente.De nombreuses mesures ont été prises. Il s’agit d’appliquer des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie, de diversifier les produits touristiques et les destinations et de renforcer les activités promotionnelles pour mieux attirer les touristes vietnamiens et étrangers.À l'issue de la conférence, un protocole d'accord sur la coopération entre les 13 localités pour tourisme du delta du Mékong a été signé. - VOV/VNA