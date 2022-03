Le magazine de voyage The Travel a classé la baie de Ha Long et les tunnels de Cu Chi parmi les dix lieux épiques et aventureux incontournables en Asie du Sud-Est.

Selon une liste publiée en février par Time Out, un magazine spécialisé dans le tourisme, la culture et la gastronomie, Hoi An figure parmi les 21 endroits les plus romantiques du monde.