Viettel figure parmi les 10 premières entreprises dans le classement PROFIT500 pour 2021. Photo : Viettel



Hanoï (VNA) – La société par actions Vietnam Report a annoncé les 10 premières entreprises dans son classement PROFIT500 pour 2021, une liste des 500 sociétés les plus rentables au Vietnam cette année.



Les 10 premières places sont occupées par Samsung Electronics Thai Nguyen, le groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée Viettel, Vietcombank, PetroVietnam, Vietinbank, Techcombank, le groupe Hoa Phat, Electricité du Vietnam (EVN), Vingroup et Vinamilk.



Selon Vietnam Report, parmi les 339 entreprises cotées classées dans le PROFIT500, 53,1% ont maintenu leur croissance de leurs bénéfices pendant la période 2019-2020 et au cours des six premiers mois de 2021. Au premier semestre de cette année, 24,4% ont commencé à se redresser et à retrouver l'élan de la croissance des bénéfices. C'est un signe positif montrant que les entreprises cotées dans le PROFIT500 s'adaptent progressivement à l'évolution des conditions commerciales après l'apparition de la pandémie.-VNA