Kon Tum (VNA) - La province de Kon Tum, dans les Hauts Plateaux du Centre, a déployé samedi 5 novembre l’équipe K53, une équipe de recherche et de rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos et le Cambodge pendant la guerre.

Lors de la cérémonie à Kon Tum, le 5 novembre. Photo: VNA

L’équipe K53 mènera les recherches dans les provinces d’Attapeu, Sekong et Champasak au Laos et dans la province de Rattanakiri au Cambodge pendant la saison sèche 2022-2023.La vice-présidente du Comité populaire provincial Y Ngoc a déclaré que la recherche et le rapatriement des restes des soldats tombés au champ d’honneur dans les deux pays voisins est une tâche extrêmement difficile mais noble, demandant à chaque officier et à chaque soldat maintenir le sens des responsabilités et la détermination à surmonter les défis pour mener à bien les tâches assignées.La responsable a demandé aux membres de l’équipe K53 de contribuer à renforcer l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge en général, et entre la province de Kon Tum et les autres provinces en particulier.Depuis la saison sèche 1994-1995 jusqu’à aujourd’hui, l’équipe K53 de Kon Tum a retrouvé et rapatrié 2.050 restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens du Cambodge et du Laos. Les restes ont été inhumés au cimetière des morts pour la Patrie du district de Ngoc Hôi. – VNA