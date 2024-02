La force vietnamienne de maintien de la paix a décollé de l'aéroport international de Noi Bai (Hanoï), pour effectuer des missions de l'ONU au sein de la FISNUA. Photo : VNA

Hanoï, 8 février (VNA) - Les membres de l'équipe du génie N°2 du Vietnam, qui exercent des fonctions au sein de la Force de sécurité intérimaire des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA), ont organisé un certain nombre d'activités significatives pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) 2024.Ces activités ont contribué à renforcer la solidarité entre les unités onusiennes de maintien de la paix au sein de la FISNUA ainsi qu'entre elles et les habitants de la région d'Abiyé, selon le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix relevant du ministère de la Défense.Le commandant Nguyen Mau Vu, commissaire de l'équipe du génie, a déclaré que la célébration des anniversaires majeurs et du Têt fait partie des activités importantes que l'unité a planifiées depuis qu'elle a pris ses fonctions à la FISNUA. En particulier, la récente reconnaissance officielle du Nouvel An lunaire comme fête des Nations Unies revêt une grande importance pour les soldats de maintien de la paix, qui célèbrent souvent le Têt loin de leur famille.Pour marquer l'Année du Dragon 2024, l'équipe du génie N°2 a élaboré des plans détaillés pour chaque activité comme la préparation de gâteaux « chung », un plat emblématique du Têt, l'organisation de concours de décoration de salle et de cuisine, l'érection de la perche rituelle (« cây neu »), un autre symbole du Têt, et des jeux folkloriques.L'unité a également organisé un échange de volley-ball avec les habitants d'Abiyé, leur a offert des cadeaux et les a invités à déguster des plats traditionnels du Vietnam.Ces activités visent à aider les casques bleus à célébrer un festival du Nouvel An plus joyeux aux côtés de leurs camarades, à soutenir leur vie spirituelle et à présenter la culture vietnamienne aux habitants, a déclaré Nguyen Mau Vu.Cependant, l’ensemble de l’unité n’a pas négligé sa mission, notamment la préparation de plans visant à protéger la sécurité et la sûreté de leur base dans un contexte de développements complexes et imprévisibles à Abiyé, a ajouté l’officier.Au nom de l'équipe, il a souhaité aux Vietnamiens du pays et de l'étranger bonne santé, joie, bonheur et bonne chance pour la nouvelle année. - VNA