Hanoi (VNA) – "Lutte contre la myopie en milieu scolaire", tel était le thème d’un séminaire organisé récemment à Hanoi. Ce dernier avait pour objectif de sensibiliser les étudiants et leurs parents à l’augmentation de la myopie et à la prévention de la cécité due à une myopie sévère.

Le séminaire "Lutte contre la myopie en milieu scolaire", tenu le 20 juillet à Hanoi. Photo: CVN

Samedi 20 juillet s’est tenu le séminaire "Lutte contre la myopie en milieu scolaire" organisée par l’Hôpital d’ophtalmologie de Hanoi 2 et la compagnie par actions de l’éducation Con tu hoc.Selon une étude réalisée en 2015 par Ian Morgan (Université nationale d’Australie), environ la moitié de la population en Asie souffre de myopie. Dans le rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Brien Holden Vision Institute, d’ici 2050, un humain sur deux sera concerné. L’Asie est le continent le plus touché par la myopie.Au Vietnam, environ 15% à 40% de la population est myope, soit de 14 à 36 millions de personnes dont 3 millions d’enfants. La myopie est fréquente chez les adolescents et les étudiants qui n’y prêtent pas toujours une attention particulière.Ce trouve de la vision n’est pas pris au sérieux parce que les gens croient qu’il n'y a pas de danger. Les ophtalmologues estiment que 0-17 ans est la tranche d’âge où la myopie s’accroit rapidement en liaison avec le développement de l’enfant.Bien qu'elle soit très répandue, la myopie peut entrainer, si elle n’est pas corrigée à temps et de manière efficace des pathologies graves du cristallin et de la rétine. Il est donc essentiel de recourir à une solution durable pour protéger sa vue.C’est la raison pour laquelle le séminaire "Lutte contre la myopie en milieu scolaire" a été organisé. Ce dernier était animé par le Dr Vu Anh Tuân, professeur à la Faculté de médecine de Hanoi. D’après lui, les personnes ayant la myopie forte (plus de 6 dioptries) rencontrent non seulement des inconvénients dans leur vie quotidienne mais risquent en plus des complications du segment postérieur de l’œil avec le risque de perte de la vision permanente.