Hanoi (VNA) – Six localités vietnamiennes ont signé jusqu’à présent des accords de coopération sur l’envoi de la main-d’œuvre vietnamienne en République de Corée, a-t-on appris d’un séminaire tenu vendredi 14 novembre dans la province sud-coréenne de Gangwon.

Des travailleurs vietnamiens en République de Corée. Source : VOV

Dà Nang, Dông Thap, Thai Binh, Hà Nam, Binh Thuân et Hà Tinh du Vietnam ont scellé leur coopération avec des localités sud-coréennes alors que d’autres accords similaires sont en cours de négociations, permettant de recruter des travailleurs dits saisonniers qui travaillent dans une activité qui connaît un pic lié au rythme des saisons.Lors du séminaire organisé par l’administration de Gangwon, le Molisa et l’ambassade du Vietnam en République de Corée, les autorités locales ont fait part des besoins en main-d’œuvre de leur province, estimés à 5.000 emplois de courte durée dont seulement 3.310 ont trouvé preneurs, notamment philippines (2.475), vietnamiens (457).Après deux ans de mise en œuvre d’un programme pilote d’envoi de la main-d’œuvre vietnamienne en République de Corée sous forme de coopération entre localités, les arrivées vietnamiennes se sont établies à 847, a fait savoir Nguyên Gia Liêm, chef adjoint du Département de gestion des travailleurs à l’étranger relevant du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (Molisa).La partie vietnamienne est en train de faire le bilan du programme, et des recommandations seront présentées aux organismes compétents aux fins de la promulgation des règles et mesures destinées à améliorer sa qualité et son efficacité, a-t-il indiqué.En 2018, 495.079 étrangers ont vécu en République de Corée, selon un rapport publié en juillet dernier par l’agence de statistique coréenne Statistics Korea et cité par le newsmagazine trimestriel "Corée Affaires" publié par la Chambre de commerce et d’industrie franco-coréenne (FKCCI).Parmi les différentes nationalités d’étrangers vivant en République de Corée en 2018, figurent en tête du classement plusieurs pays asiatiques comme la Chine (163.000), la Thaïlande (80.000) et le Vietnam (56.000). A eux trois ils représentent 61,7% des étrangers. – VNA