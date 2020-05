Hanoi (VNA) – La société par actions des produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) a annoncé vendredi 29 mai son entrée en République de Corée pour répondre à la demande croissante de produits laitiers haut de gamme, a fait savoir l’agence de presse Yonhap.

Les produits de Vinamilk au supermarché Hema, chaîne de supermarchés du groupe Alibaba. Photo : Vnexpresse

Vina Korea, une société sud-coréenne créée par cinq entreprises de distribution locales pour la vente de produits Vinamilk, a commencé à vendre du thé au lait, du lait de soja et des produits à base de lait concentré sur le marché sud-coréen via des magasins en ligne jeudi 28 mai, a fait savoir son directeur financier Yun Yo-wang."Vinamilk a décidé de pénétrer en République de Corée car elle voit un grand potentiel de croissance sur le marché local du lait premium. Les produits Vinamilk répondent aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire élevées de la zone euro", a-t-il déclaré.Les produits Vinamilk sont disponibles dans les centres commerciaux en ligne, tels que 11Street Co. et eBay Korea LLC, a déclaré Vina Korea dans un communiqué.Vinamilk, fondée en 1976, possède 13 usines au Vietnam et le plus grand réseau de fermes laitières certifiées Global Animal Partnership (GAP) en Asie. Elle exploite également des fermes et des usines aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Cambodge et en Pologne.Le GAP, fondé en 2008, est une organisation à but non lucratif qui cherche à promouvoir le bien-être des animaux d’élevage en évaluant les normes de bien-être de divers produits d’animaux d’élevage. – VNA