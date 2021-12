L'Art Xoè Thai a été inscrit par l'UNESCO dans la Liste des Patrimoines immatériels représentatifs de l'humanité. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Juste après que "L'Art Xoè Thai" a été inscrit par l'UNESCO dans la Liste des Patrimoines immatériels représentatifs de l'humanité le 15 décembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a coordonné avec les quatre provinces de Yên Bai, Lai Châu, Diên Biên et Son La pour organiser des activités célébrant cet événement.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong a déclaré qu’il s’agissait d'une affirmation et d'une reconnaissance internationale du patrimoine culturel riche, diversifié et unique du pays.

Photo : VNA

Cet art reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel représentatif de l'humanité démontre la détermination à le pratiquer et le transmettre au service du développement culturel vietnamien, a-t-il souligné.

De son côté, le secrétaire du Comité du Parti provincial de Yên Bai, Do Duc Duy, a déclaré avec enthousiasme que cet événement important a une fois de plus affirmé que le monde apprécie la valeur de l'identité culturelle des groupes ethniques vietnamiens en général et le type d'activités culturelles uniques de la la communauté ethnique Thai dans la région du Nord-Ouest en particulier.

C'est l'honneur et la fierté de tout le pays en général, des habitants des minorités ethniques des provinces de Yên Bai, Son La, Diên Biên et Lai Chau en particulier, a-t-il affirmé.

En langue thai, "Xoè" signifie danse avec des mouvements symbolisant les activités humaines dans les rituels, les activités culturelles, la vie et le travail. La danse Xoè est joué dans les cérémonies, les mariages, les festivités et les événements culturels de la communauté. Le sujet de l’Art du Xoè Thai est la communauté ethnique Thai, résidant dans les montagnes du nord-ouest du Vietnam. Ils sont l'un des 54 groupes ethniques vivant au Vietnam, pratiquant principalement la riziculture irriguée. Ceux qui pratiquent la danse Xoè sont membres de la communauté Thai, quels que soient leur sexe, leur âge, leur profession et leur statut social. La dance Xoè est pratiqué par les Thai dans quatre provinces de Yên Bai, Lai Châu, Son La et Diên Biên.

La reconnaissance de l’Art Xoè Thai en tant que représentant du patrimoine immatériel de l'humanité affirme cette fois l'appréciation internationale des valeurs culturelles du Vietnam et renforce la présence du Vietnam sur la carte culturelle immatérielle du monde, et contribue en même temps à promouvoir les objectifs de développement et de préservation des valeurs patrimoniales que l'UNESCO soutient. C'est le fruit des efforts et de l'étroite coordination ces derniers temps de la communauté et de l'autorité locales, notamment des collectivités territoriales disposant du patrimoine, des experts, des ministères des Affaires étrangères, et de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Comité national vietnamien pour l'UNESCO, de la Délégation du Vietnam au sein de l'UNESCO pour proposer et sélectionner des idées, compléter et mobiliser le dossier. -VNA