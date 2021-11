La cérémonie d'ouverture d'un cours de formation à l'enseignement de la langue vietnamienne pour les enseignants vietnamiens de la région Europe-Amérique du Nord. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, a tenu la cérémonie de clôture du cours de formation à l'enseignement de la langue vietnamienne pour les enseignants vietnamiens de la région Asie-Australie.

Après près d'un mois de travail, 150 apprenants venus de 10 pays et territoires ont terminé avec succès le programme de formation. Ils ont dotés de compétences pédagogiques, de méthodes d'enseignement formelles et professionnelles du vietnamien.



Le 6 novembre, 129 enseignants vietnamiens venus d'Autriche, de Pologne, de Biélorussie, de Belgique, des États-Unis, du Canada, d'Allemagne, etc. ont également participé à la cérémonie d'ouverture d'un cours de formation à l'enseignement de la langue vietnamienne pour les enseignants vietnamiens de la région Europe-Amérique du Nord. Cette classe devrait se clôturer le 19 décembre.

Le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger attache une grande importance au développement de l'enseignement et de l'apprentissage du vietnamien à l'étranger. Il s'agit d'une tâche importante afin de préserver l'identité culturelle et la tradition, ainsi que de propager la langue et la culture vietnamiennes à l'étranger, a déclaré l'ambassadeur Luong Thanh Nghi, vice-président dudit Comité. -VNA