Londres (VNA) – Une enquête est en cours sur l’affaire dans laquelle laquelle sept migrants prétendument vietnamiens auraient été détectés au port de Newhaven, dans le comté d’East Sussex, le 16 février, selon l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni.

Le camion transportant des migrants illégaux a été découvert sur le ferry. Photo : PA/baochinhphu.vn

Tous les migrants reçoivent des soins médicaux à l’hôpital, a indiqué l’ambassade.Sous la direction du ministère vietnamien des Affaires étrangères, l’ambassade reste en contact étroit avec les agences locales compétentes pour suivre l’affaire et se prépare à prendre les mesures de protection des citoyens nécessaires pour garantir que les immigrants soient traités avec humanité et conformément aux lois au cas où il serait confirmé qu’ils sont des citoyens vietnamiens.Selon la presse britannique, sept migrants, vraisemblablement vietnamiens, ont été retrouvés à l’arrière d’un camion au port de Newhaven le 16 février.L’opérateur de ferry DFDS, qui gère les services entre Newhaven et Dieppe en Normandie, dans le nord de la France, a confirmé que les migrants avaient été retrouvés à bord du navire Seven Sisters, ajoutant que des soins médicaux immédiats avaient été prodigués.Anas Al Mustafa, 42 ans, originaire de la ville de Swansea au Pays de Galles et accusé d’avoir aidé à l’entrée illégale au Royaume-Uni, a comparu devant le tribunal de première instance de Brighton le 19 février. Il a été placé en détention provisoire et comparaîtra devant le tribunal de la Couronne de Lewes le 18 mars. – VNA