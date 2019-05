Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les électeurs du 3e arrondissemement de Hô Chi Minh-Ville ont demandé mardi 7 mai de sévir contre la corruption lors de la rencontre avec la délégation des parlementaires de la mégapole du Sud.

Le secrétaire du comité du PCV de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân, lors de la rencontre avec les électeurs du 3e arrondissemement de la ville. Photo: VNA

"Les échelons et les branches devraient continuer de renforcer la lutte contre la corruption. Si la confiance du peuple n’est plus au rendez-vous, tout sera perdu. Il faut frapper fort la corruption pour reconquérir la confiance dans la population", s’est exprimé l’électeur Lê Thanh Tung.Les électeurs ont également prêté une grande attention à l’état de santé du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Nguyên Phu Trong qui était ces derniers jours affecté par une lourde charge de travail et des changements de temps.