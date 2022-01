Photo : soha.vn

Binh Duong (VNA) – Le vice-président du groupe danois de production de jouets LEGO, Preben Elnef, s’est engagé à accélérer la construction d’une usine dans la province méridionale de Binh Duong, conformément à l'accord signé, lors d’une séance de travail avec les dirigeants provinciaux le 17 janvier sur le projet d'investissement de plus d'un milliard de dollars dans la construction de cette usine.

Parallèlement, le groupe encourage également le recrutement du personnel au Vietnam pour servir le projet.

Lors de la séance de travail entre des dirigeants de la province de Binh Duong et le vice-président du groupe danois LEGO, Preben Elnef.

S’exprimant à cette séance de travail, le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, a déclaré que Binh Duong s'est engagée à créer toutes les meilleures conditions pour la mise en œuvre réussie et efficace du projet.

Selon le groupe LEGO, le projet sera mis en chantier cette année et entrera en service deux ans plus tard. La nouvelle usine LEGO s'étendra sur 44 hectares à Binh Duong et nécessitera un investissement total de plus d'un milliard de dollars. Il s'agit du plus grand projet d’investissement direct étranger (IDE) du Danemark au Vietnam.

Ce sera la 6e usine de LEGO au monde et sa 2e en Asie. LEGO espère que cette usine l'aidera à étendre son réseau mondial de chaîne d'approvisionnement. À partir de là, les entreprises pourront continuer à offrir des expériences amusantes à de nombreux enfants dans les années à venir.

Le groupe LEGO a été fondé au Danemark en 1932. Le système de jeu LEGO, basé sur des briques emboîtable, permet aux enfants de construire tout ce qu'ils peuvent imaginer. L'objectif de LEGO lors de la construction d'une nouvelle usine à Binh Duong est de générer 4.000 emplois ces 15 prochaines années. -VNA