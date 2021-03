Deuxième Congrès national des ethnies minoritaires du Vietnam. Photo: baosonla.org.vn

Hanoï (VNA) - Les députés issus des ethnies minoritaires sont un composant important de l’Assemblée nationale du Vietnam. Au cours des dernières années, ils ont participé activement au travail législatif et à la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’État. Pour créer une proximité et être au plus près des besoins des populations vivant dans les régions peuplées des minorités, le Vietnam entend augmenter la proportion des députés issus des ethnies minoritaires.

Des progrès remarquables

Le Vietnam compte 54 groupes ethniques. Le Parti et l’État veillent à protéger et garantir les droits des ethnies minoritaires. Le droit sur l’égalité politique est assuré par la démocratie représentative et la démocratie directe. La proportion des députés issus des ethnies minoritaires à l’Assemblée nationale est passée de 16,5% pendant la deuxième législature (1960-1964) à 17,3% au cours de la présente 14e législature. 86 députés siègent à l’Assemblée nationale et participent aux décisions du pays.

Lors de la prochaine législature de l’Assemblée nationale, au moins 18% des députés devraient être issus des minorités ethniques. Au cours des derniers mois, plusieurs campagnes d’information ont été organisées dans le pays pour aider la population à mieux comprendre le processus électoral et l’inciter à remplir son devoir électoral.

«Les campagnes de communication doivent permettre aux électeurs de sélectionner les candidats qui seront les plus capables de les représenter à l’Assemblée nationale», indique Quang Van Huong, député de la province de Son La.

Lors de la 14e législature, l’Assemblée nationale vietnamienne a adopté deux résolutions importantes sur le développement socioéconomique des régions montagneuses et peuplées des ethnies minoritaires. La résolution 88 dispose de relever le revenu moyen des minorités ethniques d’ici à 2030 à la moitié de la moyenne nationale; de ramener le taux de pauvreté à moins de 10%; et de faire en sorte qu’au moins 70% des communes peuplées des ethnies minoritaires répondent aux normes de la nouvelle ruralité.

«Pour la première fois, l’Assemblée nationale a adopté deux résolutions importantes sur le développement socioéconomique des régions peuplées des minorités. Cela traduit notre détermination à favoriser le développement des régions défavorisées et à garantir l’égalité entre les ethnies», dit Nguyên Lâm Thành, député de la province de Lang Son.

Sélectionner des représentants compétents

Les prochaines législatives doivent être l’occasion pour les électeurs de choisir des représentants intègres, compétents et responsables.

«Les candidats issus des ethnies minoritaires ont l’avantage de connaître les moeurs et coutumes des ethnies et de comprendre leurs problèmes. Ils sont les mieux placés pour restituer leurs attentes à l’Assemblée et proposer des mesures adaptées pour améliorer le niveau de vie des minorités ethniques», affirme Pham Giao, un électeur domicilié dans le district de Duc Phô, de la province de Quang Ngai.

Les élections doivent permettre à la population d’élire des représentants dévoués, responsables, prêts à soutenir le développement du pays et les droits des ethnies minoritaires. -VOV/VNA