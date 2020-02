Hanoi (VNA) - L’Union des femmes du Vietnam a organisé vendredi 21 février un colloque concernant l’égalité des sexes dans le cadre des projets relevant du programme national sur le développement durable dans les régions d'ethnies minoritaires et montagneuses pour la période 2021-2030.

La vice-présidente de l’Union des femmes du Vietnam, Bùi Thi Hoà, s’exprime lors de l’événement, le 21 février à Hanoi. Photo: baophunuthudo.vn

Selon Bùi Thi Hoà, vice-présidente de l’Union des femmes du Vietnam, ces dernières années, son organisation ont proposé de nombreuses politiques sur l’égalité des sexes, surtout dans les régions reculées peuplées d'ethnies minoritaires. Elle a ajouté que ce séminaire visait à collecter les opinions des services compétents ainsi que d'organisations internationales.

À cette occasion, les participants ont discuté de trois questions sur la gouvernance liée à la garantie de l’égalité des sexes, de l’investissement dans la santé génésique, de l’accès des femmes des régions reculées aux sources financières, aux terres agricoles, aux technologies de l’information ainsi qu’au marché du travail.



D’après Truong Thi Thu Thuy, cheffe de la Section des affaires ethniques et religieuses de l’Union des femmes du Vietnam, le projet N°5 sur l’amélioration de la qualité des ressources humaines vise à ce que 50% des femmes d'ethnies minoritaires bénéficient de formations universitaires et post-universitaires.



En ce qui concerne le projet N°6 concernant la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques en association avec le développement touristique, l’Union des femmes du Vietnam a proposé des politiques spécifiques pour les femmes artisanes.



Dans le cadre de l’événement, Nguyên Tam Giang, expert en développement social de la Banque mondiale au Vietnam, a analysé certaines questions dont le perfectionnement des connaissances en faveur des cadres en la matière, la participation des femmes au sein des autorités locales, la formation professionnelle des femmes des zones reculées.



Il a suggéré que la Banque mondiale collabore avec l’Union des femmes du Vietnam pour organiser des formations en ligne concernant l’égalité des sexes destinées aux cadres locaux.



Le programme national sur le développement durable dans les régions d'ethnies minoritaires et montagneuses pour la phase 2021-2030 joue un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie de ces populations.



D’après Bùi Thi Hoà, les propositions de l’Union des femmes du Vietnam et des services concernés permettront aux femmes et filles de prendre connaissance et d'avoir accès aux politiques sociales au service du développement socio-économique local. - CVN/VNA